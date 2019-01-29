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Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na sponsor oldu

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzalayan Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile keyifli bir çekim gerçekleştirdi.


Yurt içinde ve yurt dışında büyük sponsorluk anlaşmalarına imza atmaya devam eden Orka Holding, geçtiğimiz yıl Damat markası ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi kıyafet sponsoru oldu.


Keyifli bir fotoğraf çekimi için Damat ekibi ile bir araya gelen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Nicolo Melli, Luigi Datome, Ali Muhammed, Sinan Güler ve diğer takım oyuncuları keyifli dakikalar geçirdi.


Orka Holding'in sponsorluk listesinde Fenerbahçe'nin futbol takımı ve erkek basketbol takımının yanı sıra, kadın basketbol takımı ile kadın ve erkek voleybol takımları da bulunuyor.

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