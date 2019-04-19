Damat Tween ve D'S Damat İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı

Damat Tween ve D'S Damat markaları ile 2018 yılı sonunda yurt dışında 180 mağazaya ulaşan Orka Holding global yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Yılbaşından bu yana yurt dışında mağazalaşmaya devam eden ve Nisan ayı başında İstanbul Yeni Havalimanı'nda yerini alan Orka Holding, Nisan ayının ortasında 5 yeni yurt dışı mağazasına merhaba dedi. 2018 yılı sonunda yurt dışında 180 mağazaya ulaştıklarını ve 2019 yılı için 40'tan fazla yurt dışı mağazasının da açılışını garantilediklerini belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Damat Tween ve D'S Damat ile büyümeye devam ettiklerini söyledi. Orakçıoğlu, “Dünyanın dört bir yanından gelecek yolcular kendi ülkelerinden markalarımızı tanıyor ve biliyor olarak gelip, yeni havalimanında tanıdıkları bir marka ile karşılanacaklar” dedi.

Nisan ortasına 5 yeni mağaza

Yılbaşından bu yana yurt dışında mağazalaşmaya devam eden holding, yalnızca Nisan ayının ilk 15 gününde Kiev, Üsküp, Erivan ve Bosna'nın yanında Avrupa'nın moda başkentlerinden biri olan İtalya'nın Floransa kentinde de yeni mağazasına merhaba dedi. Orakçıoğlu, “Sanatın ve modanın kalbi Floransa'da mağazamızı açtık. Bundan sonra da yolumuza ışık hızı ile devam edeceğiz. 2019 yılında yepyeni bir atılım yaparak ABD'de ilk mağazalarımızı Washington DC ve Ohio eyaletlerinde açacağız. Yine Kanada'da Ottowa'da bu yıl ilk mağazamız açılacak. Balkanlarda ve Rusya'da ise etkinliğimiz giderek artıyor” dedi.