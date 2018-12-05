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Damien Comolli: "Koeman'la ilgili düşüncemiz aynı"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımın başında bulunan Erwin Koeman’la ilgili olarak düşüncelerinin değişmediğini belirterek, Hollandalı çalıştırıcının görevine devam edeceğini belirtti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımın başında bulunan Erwin Koeman'la ilgili olarak düşüncelerinin değişmediğini belirterek, Hollandalı çalıştırıcının görevine devam edeceğini belirtti.


Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, bugün gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken bazı konularla ilgili de soruları yanıtladı. Cocu'nun ayrılmasının ardından takımın başına geçirilen Erwin Koeman'ın devam edip etmeyeceğiyle ilgili olarak konuşan Comolli, "Kendisiyle ilgili olarak daha önce açıkladığımız durumdayız. Koeman'la ilgili düşüncelerimiz değişmedi. Durumunda herhangi bir değişiklik yok" dedi.


Comolli, 15 Kasım'da Koeman'la ilgili olarak kulübün yayın organına yaptığı açıklamada, "Daha önce kendisiyle çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istedik ve doğru kişinin de kendisinin olduğunu söyledik" ifadelerini kullanmıştı.



"Kadro dışı kalanlarda bir değişiklik yok"


Comolli, devre arası kampını yurt dışında yapma durumları olduğunu söyleyerek, takımdaki diğer konulara da açıklık getirdi. Harun Tekin'in Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu ifade eden Comolli, taraftarı mutlu etmek için de maç kazanmaları gerektiğini vurguladı.


Son olarak kadro dışı kalanlarla ilgili konuşan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, "Bu konuyla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Şu an onlardan da bize karşı bir adım yok" açıklamasını yaptı.


Comolli ayrıca ocak ayı transferleri için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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