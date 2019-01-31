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Damien Comolli: “Zajc 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, “Miha Zajc 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu.

Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu” dedi.


Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni transfer Miha Zajc hakkında Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Damien Comolli, Miha Zajc'ın çok kaliteli ve Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın istediği tipte bir futbolcu olduğunu vurgularken, “Miha Zacj ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi yaklaşık 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu. Yaz döneminde kadromuza katmak istedik ancak finansal durumlardan dolayı olmadı. Bu dönem transfer şansımız doğunca kaçırmak istemedik. O çok kaliteli bir oyuncu. Hocamızın da tam istediği tipte bir futbolcu. Ersun hoca da onun hakkında çok olumlu görüşlere sahip. Başkanımız ve başkanvekilimiz de bu transfer için çok çaba sarf etti” diye belirtti.

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