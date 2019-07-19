Daniel Klein fuar öncesi yeni koleksiyonlarını distribütörlerine tanıttı

Daniel Klein Group, düzenlediği toplantısıyla uluslararası distribütörlerini İstanbul'da ağırladı.

Saat sektörünün Türkiye'deki önemli firmalarından Daniel Klein Group, Hong Kong 2019 fuarı öncesi, yeni koleksiyonunu tanıtmak için, tüm yurtdışı distribütörlerini İstanbul'da ağırladı. 4 gün süren etkinlikte tüm iş ortaklarına; üretime yapılan AR-GE yatırımları, satış süreci ve sonrasındaki büyük değişimler için şirketin çalışma prensipleri anlatıldı. Düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem eğlendi hem de markalar, yeni modeller ve ürünler hakkında daha detaylı bilgi sahibi oldular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Daniel Klein Group Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, yeni üretim yatırımları, sevkiyat süreci, satış öncesi ve sonrası hizmetleri içeren yeni yapıyı detaylı olarak iş ortaklarına aktardı. Yeni bir değişim içerisinde olduklarını belirten Çevik; bu süreçte şirket bünye-sinde yapmış oldukları yatırım ve yeniliklerle geliştirilen hizmet ve stratejilerini katılımcılarla paylaştı.

Daniel Klein Group Uluslararası Pazarlama Müdürü Muzaffer Çevik'in bünyelerindeki markalar adına 80'in üzerinde ülkede yetkilendirilen distribütörlere sunacakları yeni fiyat ve hizmet politikasını içeren sunumu tüm katılımcıların dikkatini çekti.

Seminer sonrası yeni Hong Kong 2019 koleksiyonun sunulmasıyla, bir araya gelen distribütörler, yeni modelleri inceledi. Yapılan bilgilendirmede yeni koleksiyon, özellikle genç ve dinamik yaş grubunun tercih edeceği birçok renk ve model seçenekleriyle partnerlere sergilendi. Ayrıca; gala yemeğinde, satış performanslarına dayalı olarak başarılı olan distribütörlere ‘en iyi satış performansı' ödülleri de verildi. Etkinliğe katılan tüm distribütörlere teşekkür plaketleri takdim edildi.