Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması Şişli'de protesto edildi

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Protesto eylemleri çığ gibi büyürken polis ekipleri Danimarka Başkonsolosluğu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirdi. Şişli Kuştepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan Danimarka Başkonsolosluğu önünde toplanan, Fikirde Birlik ve Mücadele Topluluğu, Paludan'ı ve ona izin veren Danimarka yönetimini protesto etti. Toplanan grup adına açıklama yapan Kürşat Mircan, “Bildiğiniz üzere kukla, maşa, şarlatan, İslam düşmanı Rasmus Paludan iblisi ağababalarının talimatıyla Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerime yönelik aşağılık saldırılarına korkusuzca devam ediyor. Avrupa ülkeleri bu alçağa polis korumasıyla izin veriyor, yaptıklarına ortak oluyor. Bu alçağın cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin veren Danimarka Hükümetini ve yetkililerini şiddetle, nefretle kınıyor ve lanetliyoruz! Avrupa ey Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiği sözde demokrat, özde faşist Avrupa, sözde medeni özde cani Avrupa, sözde Özgürlükçü özde fanatik Avrupa, biz sizin cemaziyel evvelinizi iyi biliriz! Biz sizi Orta Çağ karanlığından tanırız. Kadınların içinde şeytan var diye toplayıp yakmanızdan tanırız! Barbarlığın, ilkelliğin, vahşiliğin ve faşistliğin kitabını yazmanızdan tanırız. Engizisyon mahkemelerinden tanırız. Düzenlediğiniz Haçlı seferleriyle yaptığınız mezalimlerden, yaktığınız, yıktığınız köylerden, katlettiğiniz mazlumlardan tanırız! Orta Çağ'da neyseniz, Osmanlı'yı parçalarken de oydunuz, bugün de osunuz! Hiç değişmediniz! Sözde demokrasi anlayışınız, sahte medeniyetiniz batsın” şeklinde konuştu.

Protesto eylemi gerçekleştiren grup yanlarında getirdikleri Rasmus Paludan'ın ve Danimarka'nın bayrağını yakmak istedi. Polis ekipleri ise Danirmarka bayrağının yakılmasına izin vermedi. Protesto için toplanan grup, daha sonra Rasmus Paluda'nın resmini yaktı, slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldı.