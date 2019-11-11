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Danimarkalı DEAŞ üyesi, ülkesine gönderildi

Türkiye’de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı.

Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi.


Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı adı açıklanmayan terörist, polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist Kopenhag'a gönderilmek üzere Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Danimarkalı teröristin sınır dışı edilmesi işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

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