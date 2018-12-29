Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın babası konuştu

Danıştay saldırısının faili ve Ergenekon davası sanığı Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan oğluna kimyasal madde verilerek uyuşturulduğunu iddia etti. Baba Arslan, “Kimyasal madde FETÖ tarafında verildi diyenler var. Benim bulunduğum noktada kimseyi suçlayacak değilim ama Alparslan'ın yiyeceğine içeceğine kimyasal madde katıldığı zaman Alparslan ne yaptığı ne ettiği bilmez hale gelir. O zaman siz onu robot gibi kullanırsınız elbette” dedi.

Danıştay saldırısının faili ve Ergenekon davası sanığı Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan dava sürecinde yaşanan gelişmeleri anlattı. Oğlunun yiyeceğine- içeceğine kimyasal madde konularak uyuşturulduğunu iddia eden Arslan, Kimyasal madde FETÖ tarafında verildi diyenler var. Başka derin güçler tarafından verildi diyenler var” ifadelerini kullandı.

Oğlunun sağlık durumunun iyi olmadığını belirten İdris Arslan, “Bir önceki duruşmaya Alparslan getirilmemişti. Durumu mahkeme başkanına bildirdin. Bu duruşmada Alparslan'ı duruşma salonuna getirdi. Sağlık durumu hiç iyi değil ayakta durmayacak durumda. Açık görüşlerimizde oradaki görevli memurlar Alparslan'ın koluna girerek görüşmeye getiriyorlar. Görüşme esnasında bir kere bayılmıştı, sedye ile koğuşuna götürülmüştü. Bunun üzerine ben durumu mahkeme başkanına bildirdim. Mahkemeye getirildi ama Alparslan perişan haldeydi. Avukatı Alparslan'ın adli tıpa sevkini istedi. Mahkeme başkanı Alparslan'a bir diyeceği olup olmadığını sordu. Alparslan bir diyeceği olmadığı söylemesi üzerine ben bulunduğum yerden seslenerek Alparslan'a 'konuş artık yeter' dedim. Bu arada mahkeme başkanı beni duruşma salonundan çıkardı” şeklinde konuştu.

“Benim oğluma kimyasal madde veriliyor”

Oğluna kimyasal madde verildiğini ileri süren Arslan, “Hastane ortamında bir hafta- on gün kaldığı vakit Alparslan'ın düzeldiğini görüyorum ama hastaneden cezaevine gönderildiği vakit rahatsızlığın tekrar nüksettiğini defalarca gözlemlerdim. Ben çok zamandan beri Alparslan'a kimyasal madde verildiğini iddia etti. Yine aynı iddiamı tekrarlıyorum. Benim oğluma kimyasal madde veriliyor ama bu madde kim, nerede, nasıl veriyor bilemiyorum. Ancak cezaevinde rahatsızlandığı hastanede düzenliğini defalarca gördüm” diye konuştu.

“Osman yıldırım bu işin kara kutusu”

Osman Yıldırım'ın mutlaka konuşturulması gerektiğini belirten Arslan, “Osman yıldırım bu işin kara kutusu. Osman yıldırım açıklamasında benim devletle bir anlaşmam var biz Kemalist derin devleti ortadan kaldıracaktık. Böylece AK Parti'yi kapatılmaktan kurtararak aklayacaktık. Bana göre Osman Yıldırım'ın söyleyecekleri bundan ibaret değil. Daha çok söylemesi gereken şeyler olduğunu biliyorum. Yurt dışına kaçtı o dönemde bile biz kendisiyle mesajlaştık ve bilgiler aldım. Osman Yıldırım ben konuşursan oğlun tahliye olur demişti. Osman Yıldırım'ın mutlaka konuşturulması lazım. Yine söylüyorum tetiği çeken oğlum değil” dedi.

“Kimyasal madde FETÖ tarafında verildi diyenler var”

Kimyasal maddenin kim tarafından verildiğini bilmediğini fakat FETÖ diyenlerin olduğunu söyleyen Arslan, “Ben işin başından beri oğluma kimyasal madde verilmiş olabileceğini iddia ettim. Gelişmeler hep benim iddiamı destekler mahiyette oldu. Tabi bu kimyasal maddenin kim tarafından verildiği ile ilgili zaman zaman bana sorular yöneltiliyor. Kimyasal madde FETÖ tarafında verildi diyenler var. Başka derin güçler tarafından verildi diyenler var. Ben burada kesin bir bilgi sahibi değilim elimde kanıtta yok. Ben bulunduğum noktada kimseyi suçlayacak değilim. Ancak bildiğim şu; Kemalettin Gülen Fethullah Gülen'in yeğeni, Alparslan'ın avukat arkadaşı. Alparslan Kemalettin Gülen'e gidiyor, danıştayın kararından sonra. Konuyu kendi aralarında konuşurlarken Kemalettin Gülen Alparslan'a 'Üzerimize düşen bir şey varsa yaparız' diyor. Bunu hangi anlamda hangi gaye ile söylüyor çok da bilemiyorum. Hukukçu acaba ne amaçlayarak bu cümleyi kullandı bilemiyorum. Bunu devletin araştırıp ortaya koyması lazım” ifadelerini kullandı.

“Osman Yıldırım, 'Bu savcı Kemalist mi derin devlet mi bunları biz ortaya çıkaracaktık' diyor”

Arslan sözlerine şöyle devam etti: “En önemlisi de Osman Yıldırım'ın açıklamaları Osman Yıldırım herhalde savcıları kastederek, 'devletle anlaşma yaptık. Bu savcı Kemalist mi derin devlet mi bunları biz ortaya çıkaracaktık' diyor. Osman Yıldırım'ın mutlaka konuşturulması lazım. O bu işin derin kutusu.”

“Bu kadar aklı başından alınmış bir insan elbette yönlendirilir”

Oğlunun yiyeceğine içeceğine kimyasal madde konularak aklının başından alındığı iddia eden Arslan sözlerini, “Alparslan'ın yiyeceğine içeceğine kimyasal madde katıldığı zaman Alparslan ne yaptığı ne ettiği bilmez hale gelir. O zaman siz onu robot gibi kullanırsınız elbette. Alparslan'ın durumu da öyle bir durum. Yani ne konuştuğunu ne yaptığını bilmiyor. Soru soruyorum Alparslan apayrı şeyler söylüyor. Mesela günün tarihini soruyorum. Bunu bile bilmiyor. Bu kadar aklı başından alınmış. Bu kadar aklı başından alınmış bir insan elbette yönlendirilir. Alparslan'ın ki de böyle bir durum. Yani telegram mı dersiniz kimyasal madde mi dersiniz. Günümüz şartlarında teknoloji o kadar gelişmiş ki her türlü hile yapılıyor” şeklinde sonlandırdı.