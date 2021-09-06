Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu İstanbul'da yapılacak

15 Temmuz'a Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu ve Forumu” 11-12 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Darbelerin meydana gelmesini önleyecek tedbirlerin konuşulması ve bu bağlamda çözüm önerilerinin getirilmesine yönelik “27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu ve Forumu” gerçekleştirilecek. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan sempozyumlar dizisinin 11-12 Eylül 2021 yılı programında açılış konuşmalarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı ve Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan tarafından yapılması bekleniyor. Darbe ile Mücadelede Medyanın Rolü, Darbe ile Mücadelede TBMM'nin Rolü, Darbe ile Mücadelede Siyasi Partilerin Rolü, Darbe ile Mücadelede Hukuk'un Rolü ve Darbe İle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü başlıklı beş oturumlu sempozyumun ardından Darbelerle Mücadele Yöntemleri Forumu düzenlenecek.

Darbe ile Mücadelede Medyanın Rolü başlıklı oturumun başkanlığını Doç. Dr. Hüseyin Yayman yapacak. Bu oturumda Prof. Dr. Ruhi Ersoy “Dijitalleşme Süreci ve Milli İrade Bağlamında Darbe Kavramını Yeniden Düşünmek”, Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz “Darbeye Karşı Medya ve Teknoloji”, Nedim Şener “15 Temmuz Sonrası FETÖ'nün Sosyal Medya Taktikleri”, Yalçın Arı “Teknolojinin İşgali Altındaki İnsanlık: Seçim Hakları Demokratik Şekilde Gasp Edilmiş Bireyler” başlıklarında sunum gerçekleştirecekler.

Darbe ile Mücadelede TBMM'nin Rolü oturumuna Dr. Murat Yılmaz başkanlık edecek. Bu oturumda AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Av. Levent Bülbül değerlendirmelerde bulunacaklar. Darbe ile Mücadelede Siyasi Partilerin Rolü oturumun başkanlığını Dr. Murat Yılmaz yaparken, oturumda Dr. Ufuk Uras “Darbelere Karşı Siyasi Mücadele”, Doç. Dr. Nebi Miş ise “Darbe Kültürünün Devamında Fonksiyonel Aktör Sorunu: Siyasi Partiler” konularıyla yer alacak. Prof. Dr. Ahmet Gökcen'in oturum başkanlığını yapacağı dördüncü oturumun başlığı “Darbe ile Mücadelede Hukukun Rolü”. Bu oturumda “Darbelerle Mücadelede Ceza Hukukunun Rolü” konusunda Prof. Dr. Murat Balcı, “Darbelere Karşı Mücadele Sürecinde Yeni Anayasa Çalışmalarının Metodolojisi” konusunda Dr. Serdar Korucu, “Darbe İle Mücadelede Yargının Rolü” konusunda Dr. Ramazan Arıtürk, “Darbeciliğe Yönelimde Hukukun Kolaylaştırıcı veya Zorlaştırıcı Rolü” konusunda ise Av. Mehmet Uçum bildiri sunacak.

“Darbe ile Mücadelede Sivil Toplumun Rolü” başlıklı son oturumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Özlem Zengin yönetecek. Bu oturumda ise Dr. Levent Korkut, Dr. İsrafil Kuralay, Av. Hüseyin Öz ve İdris Kardaş konuşmacı olarak yer alacak.

11- 12 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan sempozyuma darbeler.org sitesi üzerinden kayıt olmak ve bilgi edinmek mümkün olacak.