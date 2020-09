Dario Costa, İstanbul'da havada akrobasi heyecanı yaşattı

İstanbul Hezarfen Havalimanı, dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa'nın heyecan verici gösterisine sahne oldu. Sevilen oyuncu Burcu Özberk de sporcunun uçağında co-pilotluk yaptı.

Red Bull Sky Tour kapsamında Türkiye'yi baştan başa dolaşarak heyecan verici gösterilere imza atan Red Bull sporcusu Dario Costa, en son ünlü oyuncu Burcu Özberk'i co-pilot koltuğunda konuk etti. İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda bir test uçuşu gerçekleştiren deneyimli pilot, İstanbul semalarında Özberk ile birlikte akrobasi yaparak turladı.

“Hiç düşünmeden “Evet'' demiştim, son anına kadar pişman olmadım''

Hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştiren İtalyan pilotla birlikte benzersiz bir deneyim yaşayan oyuncu Özberk, yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı: “Kelimenin tam anlamıyla ayaklarım yerden kesildi. Markadan bana böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden “Evet'' dedim. İyi ki de öyle yapmışım. Böyle bir heyecan yaşadığım için çok mutluyum. Kendimi Dario'nun yönettiği uçakta öyle güvende hissettim ki. Başta biraz korktuğumu kabul etmeliyim ama indiğimizde yeni bir tur daha atabilmek için sabırsızlandığımı belirtmeliyim''.

Dünyanın en başarılı pilotlarından olan Dario Costa ile Burcu Özberk'in eğlenceli ve heyecan dolu anları kameralar tarafından an be an kaydedildi.