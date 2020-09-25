Darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir

Personel görme yetisini kaybedebilir” dedi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde, hastane personeli maske takma konusunda uyardığı hasta yakını tarafından darp edilmişti. Gözünden yaralanan ve acil ameliyata alınan personelin ilk ameliyatı tamamlandı.

“İkinci bir ameliyat gerekebilir ve görme yetisini kaybedebilir”

Ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz, “Personelimiz dahiliye binasında hasta yakınını maske takması konusunda uyarıyor. 3-4 uyarıdan sonra güvenlik görevlisi müdahale ediyor. Ondan sonra maskesini takıp tedavi olduktan sonra personelimizin gözüne yumruk atıyor. Hastaya 20 sene önce kornea nakli yapılmış. Biz hastayı aldığımızda kornea dokusu ile nakil yapılan doku arasında bir yırtık söz konusuydu. Gerekli tedavileri yaptık. Ancak ikinci bir ameliyat gerekebilir ve görme yetisini kaybedebilir. Böyle durumlarda sözlü şiddete daha çok maruz kalıyoruz” dedi.