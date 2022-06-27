Darp ettikleri genci kalbinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 3 şüpheli için istenen ceza belli oldu

Beyoğlu'nda telefonu gasp ettiği iddiasıyla darp edilen Samet Civelek'in tek hamleyle kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Beyoğlu'nda 29 yaşındaki Samet Civelek yolda karşılaştığı sahsın cep telefonunu elinden alınca, çıkan kavgada şahsın arkadaşları tarafından önce darp edilmiş, ardından da kalbinden bıçaklanmıştı. Cinayet anları kameralara yansıdığı olayda, yaralı halde metrelerce koştuktan sonra yere yığılan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalamıştı.

Soruşturma tamamlandı

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 8 Mayıs 2022 tarihinde şüpheliler Faruk Aküzüm (37), İbrahim Bozdağ (37) ve Tuncay Bektaş'ın (38), Aküzüm'ün Avcılar'daki evinde beraber alkol aldıkları, daha sonra gece 00.00'da birlikte Beyoğlu'na gelerek bir gece kulübüne gidip alkol almaya devam ettikleri, burada sabah 06.00'ya kadar alkol eşliğinde eğlendikten sonra, oradan çıkıp bir taksi durağının önündeki kaldırıma oturdukları ve yine alkol aldıkları anlatıldı.

Tekme tokat darp ettikleri aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, o sırada şüpheli Aküzüm'ün yol üzerinde bulunan siyahi bir kadınla konuşup ara sokakta bulunan bir eve gittiği, akabinde geri dönerek diğer 2 şüpheliye telefonunun gasp edildiğini söylediği, şüphelilerin birlikte gaspın gerçekleştiği yere gittikleri ancak kimseyi bulamayıp eski yerlerine geri döndükleri kaydedildi. Şüphelilerin burada alkol almaya devam ettikleri sırada maktul Samet Civelek'in (29) yanlarına geldiği, bunun üzerine şüpheli Aküzüm'ün maktulü göstererek telefonunu alan şahsın maktul olduğunu söylediği, akabinde tartışma çıktığı ve tartışma sırasında 3 şüphelinin, maktulü tekme tokat darp ettikleri belirtildi.

Bıçağı tek hamlede kalbine sokarak öldürdüğü belirtildi

İddianamede, tartışma sırasında şüpheli İbrahim Bozdağ'ın üzerindeki bıçağı çıkararak maktulün sol göğüs bölgesine tek bir hamleyle soktuğu ve Samet Civelek'in olay yerinde ölmesine neden olduğu, sonrasında diğer şüpheli Tuncay Bektaş ile olay yerinden kaçtığı ancak şüpheli Faruk Aküzüm'ün olay yerinde teslim olduğu anlatıldı. İddianamede ayrıca, şüpheli İbrahim Bozdağ'ın olay saatinde 2 kez polisi aradığı da belirtildi.

İddianamede, şüpheliler İbrahim Bozdağ, Faruk Aküzüm ve Tuncay Bektaş'ın ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.