Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatında sona gelindi

Arnavütköy'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatında sona yaklaşıldı. Kısa sürede açılması planlanan ve bin 300 kişinin faydalanacağı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri havadan görüntülendi.

İstanbul Arnavutköy ilçesinde geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Mayıs'ta temeli atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatının tamamlanmasına günler kaldı. Yatay mimari prensibiyle tasarlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi Yassıören Mahallesi'nde 150 bin metrekare üzerine inşa edildi. Mayıs ayında bitirilmesi planlanan proje, Okmeydanı Darülaceze'nin 5 kat büyüklüğündeki bir alana yapıldı. Sosyal Hizmet Şehrinden bin 300 kişinin faydalanması planlanıyor.

"İlk etapta 900 kişilik kapasiteye hizmet verilecek"

Verilen açılış tarihinde inşaatında bitirileceğini söyleyen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Şantiyenin üzerindeyiz. Hep beraber burayı temaşa ediyoruz, görüyoruz. On ay gibi bir sürede sıfırdan bu noktaya gelen tesis Allah'ın izniyle verilen sürede tamamlanacak. 20 küsur yıldır bu ülkede Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflerin şaşmadığını, verilen açılış tarihlerinin zamanında gerçekleştiğini hep gördük. Öyle inanıyorum. Buranın bin 300 kişilik kapasitesi var. Ama ilk etapta 900 kişilik kapasite hizmete açılacak” dedi.

‘Aile Bakanlığı'nın kararı ile depremzede insanların da burada yerleştirilmesi söz konusu olabilir'

Depremle ilgili de konuşan Cebeci, “Tabii Türkiye, burası başladığında böyle bir felaketi aklından geçirmiyordu ama yani asrın felaketi dediğimiz 11 vilayette meydana gelen bu büyük depremin ardından belki oradan gelen İstanbul hastanelerinde şu anda tedavi gören binlerce insan var. İlk etapta öyle zannediyorum ki Aile Bakanlığı ile arasında yapacağı bir söz neticesinde o insanların da belli bir süre burada istihdam edilmesi yani o insanların da burada yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Ama burası tabii başlangıç itibariyle uluslararası bir sosyal hizmet şehrinde Darülaceze'nin bir müessesesi olacak. Dediğim gibi ihtiyaca binaen devlet eğer deprem bölgesinden gelecek mağdur insanların belli bir süre burada yerleştirilmesini öngörürse o da olacak demektir. Cumhurbaşkanımızın da böyle bir talimatı olursa elbette ki bu en güzel şekilde gerçekleştirilecektir. Sonra da o insanlar kendi vilayetlerine döndükten sonra burası asıl kuruluş amacına uygun, Uluslararası bir sosyal hizmet şehri olarak faaliyet faaliyetlerine devam edecektir” şeklinde konuştu.

"Dünyaya örnek bir proje olacak"

Yassıören'deki inşaat yerinin Okmeydanı Darülaceze'den alan olarak 5, kapalı alan olarak ise 7 kat büyük olduğunu ifade eden Cebeci, “Cumhurbaşkanımız geçen yıl Mayıs ayında buranın temelini attı. 12 ay içerisinde buraya bir sonlandırma hedefi gösterdi. Bu hedef Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. Bugün burada Darülaceze daimi heyet üyeleriyle ve yüklenici firmayla birlikte bir toplantı yaptık. Bize verilen bilgilendirmede görüyoruz ki hedef şaşmıyor ve hedefe doğru gidiliyor. Allah'ın izniyle şu anda bu şantiyede 60 taşeron bin 600 insan çalışıyor. Darülaceze'nin tabii Okmeydanı'ndaki hizmeti, faaliyeti devam edecek. Burası 150 bin metrekare bir alan. Aşağı yukarı 150 bin metrekare de inşaat olacak. Kapalı alan olacak. Böyle bir proje dünyanın herhangi bir yerinde yok. Dünyaya örnek bir proje olacak. Okmeydanı'nda bina yaklaşık 30 bin metrekare, burası alan olarak beş kat büyüklüğünde kapalı alan olarak da oranın yedi kat büyüklüğünde bir yer” dedi.