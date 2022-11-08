Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatında sona yaklaşıldı

İstanbul Arnavutköy'de temeli atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatının tamamlanması için çalışmalar hızla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak olan Sosyal Hizmet Şehri inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek," "Mayıs 2023'te açılmasını hedefliyoruz. Avrupa'da örneği olmayan Dünya'da ise rastlamadığımız bir projedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Arnavutköy'de temeli atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatının tamamlanması için çalışmalar hızla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak olan Sosyal Hizmet Şehri inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Sosyal Hizmet Şehri, bittiğinde 1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak hayata geçirilecek ve Darülaceze'nin İstanbul'daki ana binasının yanı sıra hizmet vermeye başlayacak. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Yassıören Mahallesi'nde 150 bin metrekare üzerine, yatay mimari prensibiyle tasarlandı.

Bakan Yanık inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık bin kapasiteli olarak kurulacak tesiste devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Yanık, önümüzdeki yıl Mayıs ayında tamamlanması planlanan Sosyal Hizmet Şehri inşaatındaki son durumla ilgili de bilgi paylaştı.

"Avrupa'da örneği olmayan Dünya'da ise rastlamadığımız bir projedir"

Yapılan inceleme gezisi esnasında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bugün kompleksimizi gezmek için gelen misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Temelini 7 ay önce attığımız kompleksimiz şuanda gördüğünüz hale geldi ve Mayıs 2023'te açılmasını hedefliyoruz. Avrupa'da örneği olmayan Dünya'da ise rastlamadığımız bir projedir. 23 blok, yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşacak. Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer alacağı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde, peyzaj alanında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlenecek. Komplekste 23 bloğa ek olarak 500 kişilik cami ile Darülaceze ruhuna uygun olarak kilise ve havra da yer alacak. Ayrıca gelecekte ihtiyaç olması durumunda kullanabilecek 5 bloktan oluşan ilave 400 yatak kapasitesi imkanı sağlayabilecek 19.000 m'lik bir rezerv alan bulunacak. Bu proje sayın Cumhurbaşkanımızın ön görüsü ile başlatılmış bir projedir biz bir taraftan da Cumhurbaşkanımızı hayaline ortak olmuş oluyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok hızlı bir biçimde devam ediyoruz ve bu ay sonu kaba inşaatı tamamlayıp ince işçiliklere geçmeyi planlıyoruz. Mayıs ayında ise açılışa hazır hale gelmesini bekliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık programa katılan basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekilen fotoğrafın ardından program tamamlandı.