Darülaceze'de Dünya Alzheimer Ayı Farkındalık etkinliği

Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı vesilesiyle hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Albayrak Grubu çalışanları Darülaceze'de bir etkinlik gerçekleştirdi.

Albayrak Grubu çalışanları tarafından, Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Darülaceze'ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Hastalığa dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü ve çalışanlarının yanı sıra basın mensupları ve Darülaceze sakinleri katıldı. Program sonunda Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri günün anlam ve önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Darülaceze'nin 127 yıldır 100 bin insana yuva olduğunu söyleyen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “52 yıldır burada hayatını sürdüren sakinimiz var. Yaş aldıkça çeşitli sağlık problemleriyle karşılaşıyorlar ve biz de bakım ve sağlıkları için en üst düzeyde hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” dedi. Cebeci, “Şirketimizin yöneticileri ve çalışanları bu önemli farkındalık ayında Kurumumuzu ziyaret ettikleri için çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Albayrak Grubu olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz”

Etkinlikte yaşanan keyifli anlardan ve burada olmanın ne kadar gurur verici olduğundan bahseden Sivri, “Şirket olarak bu tarz farkındalık çalışmalarına çok önem veriyoruz. İmkânlar dâhilinde çalışma arkadaşlarımızı da bu anlamlı etkinliklere ortak ederek bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu önemli ayda bu ziyareti gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çok keyifli ve öğretici bir vakit geçirdik. Yaşamlarını burada sürdüren büyüklerimizle buluşmaktan memnuniyet duyduk. İlerleyen süreçte de bu tarz ziyaretlerin sayısını artırmak için ekipçe çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hastalığa karşı duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen ziyaret, Darülaceze sakinlerinin rehabilitasyon etkinlikleriyle başladı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikler sonrasında kurum bahçesinde çay saati düzenlendi. İkramlar eşliğinde kurum sakinleri ve ziyaretçiler sohbet etme ve kaynaşma imkânı buldu.