Dar?laceze'de "Mevlana" ?iirleriyle an?ld?

vuslat?n?n 746. y?l?nda tarihi Dar?laceze'de ?zel bir etkinlikte an?ld?.

Mevlana Celaleddin Rumi Hz. vuslat?n?n 746. y?l?nda Dar?laceze'de an?ld?. ?air ve sanat?? Kas?m Alper ?zdemir'in Mevlana ?iirlerini yorumlad??? programda ney dinletisi, sema g?sterisi ve Yazar U?ur Ko?ar'?n sohbeti ilgi ile izlendi. Etkinlikte Dar?laceze Ba?kan Yard?mc?s? Ahmet Malatyal?, Amasya Ta?ova Dernekler Federasyonu Ba?kan? Hasan Sevran ve i? insan? Abdullah T?rk?z birer konu?ma yaparak kat?l?mc?lara te?ekk?r ettiler. ?iirleriyle misafirleri Konya'daki ?eb-i Arus yolculu?una ??kartan ?iir yorumcusu Kas?m Alper ?zdemir konu?mas?nda, "Hz. Mevl?na'y? G?ksultan Abd?lhamid Han'?n emaneti olan bu g?zide kurumda anmak benim i?in b?y?k bir onurdur. Kurum Ba?kan?m?z Hamza Cebe, Ba?kan Yard?mc?m?z Ahmet Malatyal? ve etkinli?imizin destek?isi T?rk g?re?inin sevdal?s? Abdullah T?rk?z ile Ta?ova Dernekler Federasyonu'na ayr?ca te?ekk?r ediyorum. Yeni nesile Mevlana'y? ?iirlerle anlatmak i?in elimizden geleni yapmaya devam edece?iz" dedi.

?zdemir ayr?ca b?t?n misafirlerden Do?u T?rkistan Uygur T?rkleri i?in dua istedi.

Program sonunda kat?l?mc?lara te?ekk?r eden Dar?laceze Ba?kan Yard?mc?s? Ahmet Malatyal? ise, "Uzun bir zaman sonras?nda manevi bir programa imza atan bu ekibe can? g?n?lden te?ekk?r ediyor, Mevlana gibi maneviyat sembol? olmu? b?t?n g?n?l sultanlar?m?z? da rahmetle an?yoruz" ifadelerini kulland?.