Darülaceze'ye gıda takviyesi bağışı

Sağlık alanında geliştirdiği gıda takviyeleriyle Türkiye'de hızla büyüyen Orzaks, Koronavirüsle (COVİD-19) mücadele kapsamında anlamlı bir bağışa imza attı. Orzaks, çoğunlukla ileri yaşta insanların yaşadığı Darülaceze'ye, bu kişilerin bağışıklık sistemlerini desteklemek için gıda takviyesi bağışında bulundu.

Geleneksel tedavi yöntemlerini bilimsel açıdan inceleyerek insanların sağlıklarını iyileştirmek için 2004 yılından bu yana çalışmalar yapan Orzaks, koronavirüse savaş açan markalar arasına katıldı. Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan virüse karşı Darülaceze'deki ileri yaştaki insanların sağlığını korumak için balık yağı, vitamin ve birçok gıda takviyesi bağışı yapan Orzaks, insan sağlığına verdiği değeri bir kez daha göstermiş oldu.

“Her bir can bizim için önemli”

Darülaceze'ye yaptıkları bağışla ilgili konuşan Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu; “Koronavirüsü tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de insanları tehdit ediyor. Özellikle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar yüksek risk altındalar. Darülaceze'de de genellikle kronik hastalığı olan ve belirli bir yaşın üstünde insanlar bulunuyor. Biz de Orzaks olarak, gıda takviyesi ürünlerimizle ileri yaştaki insanlarımızın bağışıklıklarını güçlendirmek istedik. Ocean markamıza ait D3 vitamini, kapsül formda balık yağı ve çinko desteklerimiz ile 500 yaşlı insanımıza ulaşıp virüse karşı bağışık sistemlerini güçlendirmelerine destek olmak istedik. Bu zorlu süreçte en çok risk grubunda olan bu kişilerin yanında olduğumuzu ve her bir canın bizler için çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim” dedi.

“Önlemleri hassasiyetle uygulayıp bu süreci birlikte aşacağız”

Özellikle risk grubundakilerin sosyal mesafe koymalarına ek olarak bağışıklık sistemini de ayakta tutmasının salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yollarından biri olduğunu vurgulayan Yunus Emre Alimoğlu; “Besinlerden alınan vitamin ve minerallerin yanında gıda takviyeleri de bağışıklık sistemin güçlenmesinde büyük önem arz ediyor. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı önlemleri hassasiyetle uygulayıp bu süreci hep birlikte aşacağımıza olan inancımız tam. Biz de bu süreçte elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Yıllardır ülkemizden aldığımız güçle ülkemiz için çalıştık. Bugün halkımızın bize her zamankinden çok ihtiyacı var. Orzaks olarak elimizden geldiğince ülkemiz için durmadan çalışmalıyız” dedi.