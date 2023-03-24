Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 21 Mayıs'ta, 37 ilde yapılacak

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2023 yılı Giriş Sınavı; 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de, Türkiye'nin 37 ilinde düzenlenecek. Her yıl yaklaşık 120 öğrenciye eğitim fırsatı sunan kurum, bu yıl deprem bölgesindeki 11 ilden 100 çocuğu daha kabul ederek toplamda 220 öğrenciye eğitim imkânı sunacak.

Depremden etkilenen 11 il için kontenjan artırımı kararı alan Darüşşafaka Cemiyeti, 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il için ise ek 100 kontenjan oluşturdu. 2023 yılında Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220'ye yükseldi.

Yapılan açıklamaya göre, anne veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler; ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitimi alma imkânı kazanacak. Öğrenciler dilerlerse online olarak darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden sınava başvuru yapabilir.

Deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankası'nın verdiği destekle okul imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdıklarını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz için ise ek 100 kontenjan oluşturduk. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayımız 220'ye yükseldi” dedi.

Arpacı, "Depremden etkilenen çocuklarımıza sınav yapmadaki temel nedenimiz; adaletli bir kriter ortaya koyabilmek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmektir. Onlar için bu sınav, puan barajı olmayan bir sıralama sınavı olacak. Sınavımız uygulanırken okul psikolog ve psikolojik danışmanlarımız öğrencilere eşlik edecek ve 'oyunla başlangıç' şeklinde bir organizasyon yapacaklar" diye konuştu.

Sınavın Türkçe, matematik ve genel yetenek alanlarından oluştuğunu ifade eden Arpacı, “Sınavımızı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanıyor. Darüşşafaka mezunu öğrenciler; İngilizceyi iyi düzeyde bilen, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka olarak öğrencilerimizi üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyoruz” bilgisini verdi.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Nasıl bir eğitim veriliyor?

Ortaöğrenim düzeyinde robot takımını kuran, yapay zekâ sınıfını, Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi'ni, Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik (VR-AR) laboratuvarını açan, 3D Printer Atölye ve Yarışması'nı düzenleyen Darüşşafaka'da STEM, kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriliyor.

Sınav hangi şehirlerde düzenlenecek?

Sınav, afetten etkilenen iller de dâhil edilerek, toplam 37 ilde 21 Mayıs Pazar günü, saat 11.00'de yapılacak. Sınav; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da düzenlenecek. 37 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Depremden etkilenen illerdeki öğrenciler, bulundukları illerde sınava girebilecekler.

Sınava son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2023

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu'na, 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Depremden etkilenen öğrenciler, başvuru evraklarını gönderemeseler bile bulundukları illerde veya depremden sonra ikamet etmeye başladıkları diğer illerde sınava girebilecekler. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu ve nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Başvuru şartları neler?

Öğrencinin, T.C. vatandaşı olması, anne veya babasının hayatta olmaması, ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması, 2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.), 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması.

Sınava başvurmak için gerekli belgeler neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı aile nüfus aile kaydı belgesi (Vefat eden ebeveynin bilgileri dahil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait), öğrencinin okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir” imzalı ve mühürlü belge (deprem bölgesi olmayan illerden sınava girecek öğrenciler için geçerli), öğrencinin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılında depremin yaşandığı 11 ilden birinde “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir” imzalı ve mühürlü belge (deprem bölgesi olan illerden sınava girecek öğrenciler için geçerli), öğrencinin 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı, başvuru formu (doldurulmuş), ikametgâh belgesi (e-devletten temin edilebilir).