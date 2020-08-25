İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DATÜB, 'Anadolu'nun Fethi 1071' festivalinde yerini aldı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB), Okçular Vakfı tarafından Bitlis’te gerçekleştirilen 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü anma etkinliklerindeki yerini aldı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB), Okçular Vakfı tarafından Bitlis'te gerçekleştirilen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü anma etkinliklerindeki yerini aldı.


Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü 23-26 Ağustos tarihleri arasında kutlanmaya başlandı. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yer alan DATÜB, Ahıskalı Türkleri ve DATÜB faaliyetlerini tanıtıyor. Çadırda, Ahıskalı Türklerin kullandıkları eski eşyalar başta olmak üzere yöresel lezzetler samsa, yağlı ekmek ve DATÜB faaliyetleri kapsamında hazırlanan dergi, gazete, kitap ve diğer çalışmaları “Anadolu'nun Fethi 1071" festivalindeki yerini aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.