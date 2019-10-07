DATÜB Avrupa Konseyi'nde önemli görüşmelerde bulundu

DATÜB Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi güz dönemi toplantılarına katılarak Ahıska Türklerinin sorunlarını gündeme getirdi. İlk görüşmesini Avrupa Konseyi Üye Ülkeleri Denetleme Komisyonu'nda Bas Klein ile görüştü. Özkoşar görüşmede, Gürcistan'a dönen ailelerin tam anlamı ile sorunlarının çözülmediğini, vatandaşlık ve ikamet izinlerinin verilmediğini bazı kişilere de ülkeye giriş yasağı koyduklarını belirterek, Avrupa Konseyi yetkililerinden sorunlarına çözüm getirilmesi için devreye girmeleri istedi.

Ayrıca Avrupa Konseyi Denetleme Komisyonu raporunun hazırlandığı ve önümüzdeki dönemlerde meclise gelecek olan raporda Ahıska Türkleri sorunlarına geniş yer verilmesi için çalışan DATÜB Yetkilileri haklarını alana kadar bu mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek raportörlerden konuya hassasiyet göstermelerini talep ettiler.

Avrupa Konseyi'nde diğer önemli bir görüşme ise Avrupa İnsan Hakları Komiser yardımcısı ve Gürcistan üzerine Komiser Danışmanı olan Andrzej Mancewicz ile oldu. Yakın zamanda Gürcistan'da resmi ziyarette bulunacak olan İnsan Hakları Komiserine iletilmek üzere bir dosya hazırlayarak takdim eden DATÜB Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar, 75 yıldır Ahıska Türklerinin insan hakları ihlal edildiğini dile getirdi. Özkoşaner, insani bir durum olan sorunlarımızın tezden çözümü için Avrupa Konseyi organlarının harekete geçmesini istedi.

Dosyanın detayı üzerinde birlikte çalıştıktan sonra Gürcü muhataplarına sorunlarını aktaracaklarını bildiren Mencewicz bu konunun ana gündem maddeleri arasında yer alacağını söyledi.