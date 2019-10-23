DATÜB Gençlik Kolları Ahıska'ya gezi düzenledi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları, Erzincan'da eğitim alan Ahıskalı öğrencilerin ana vatanları Ahıska'ya 2 günlük gezi düzenledi.

Erzincan'dan yola çıkarak Ahıska'ya varan öğrencilere DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi İskender Ziyaoğlu ve DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker eşlik etti. Birinci gün Erzincan'daki öğrencilerle Ahıska'daki öğrenciler, bir araya gelerek tanıştı. DATÜB Gençlik Kolları Gürcistan Temsilcisi Bayram Koçaliyev ve Erzincan'da eğitim alan öğrencilerden Emine İlyaz söz alarak birbirlerine iyi dileklerini iletti. Erzincan'da eğitim alan öğrenciler, ana vatanları Ahıska'ya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından öğrenciler birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

İkinci gün, DATÜB Gençlik Kolları'ndan İskender Ziyaoğlu ve Vehbi Berk Ülker, Ahıska'daki öğrencilerle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda DATÜB Gençlik Kollarının faaliyetleri anlatıldı. DATÜB Gürcistan Kadın Kolları Temsilcisi ve Kızlar Yurdu Temsilcisi Nigar İsmailova, Ahıska Öğrenci Temsilcileri Kamran Halilov ve Reşit Kuchaliyev, öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Öğrenciler de söz alarak durumlarını ve yaşadıkları sorunları anlattı, bu sorunlara çözümler bulmak için çalışmalara başlandı.

Toplantının ardından Ahıska Kalesi'ni ziyaret eden Ahıskalı gençler, DATÜB Gençlik Kolları bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi. DATÜB Gençlik Kolları Gürcistan Temsilcisi Bayram Koçaliyev kalenin tarihi hakkında bilgiler verdi.

Ahıska Kalesi ziyaretinden sonra Ahıska'nın Adigeni ve Benara köylerini ziyaret eden gençler, atalarının yaşamış olduğu bu köylerde duygu dolu anlar yaşadı. Erzincan'da eğitim alan öğrencilerden Emine İlyaz duygularını, "Öncelikle çok güzel bir duygu, kendi köyümü görmek ve hissetmek güzeldi. Atalarımızın yaşadığı yerleri görmek, tarihimizi daha yakından tanımak ve hissetmek için iyi bir geziydi, hala orada yaşayan insanları görmek beni mutlu etti" dedi.

Ahıskalı gençler, köy ziyaretlerinin ardından 14 Kasım 1944 tarihinde gerçekleşen Ahıska Sürgünü'nün başladığı tren raylarını ziyaret etti. Erzincan'da eğitim alan Onur Bayram, "Orada bir üzüntü hissettim. Bir an Ahıska Türklerini o trenlere nasıl bindirdikleri ve vagonun kapıları kapatılırken onların bakışları gözlerimin önüne geldi" diye konuştu.

Erzincan'da eğitim alan Luiza Mamedova ise, "Tren raylarını gördüğümde o sürgün, kabus dolu günler gözümde canlandı, çok duygulandım" ifadelerini kullandı.