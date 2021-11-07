DATÜB Genel Sekreteri Uçar “Karabağ Azerbaycan'ındır” etkinliğine katıldı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin birinci yılı münasebetiyle İstanbul'da organize edilen “Karabağ Azerbaycan'ındır” etkinliğine katıldı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Azerbaycan Diaspora Bakanlığı tarafından düzenlenen “Karabağ Azerbaycan'ındır” etkinliğine yoğun katılım gerçekleşti. Ahıska Türklerini etkinlikte Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar temsil etti. Uçar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere birçok önemli isimle bir araya gelerek DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un Azerbaycan'a olan destek mesajını iletti.

Uçar, Azerbaycan topraklarında yoğun olarak yaşayan Ahıska Türkleri 1. ve 2. Karabağ Savaşında sıcak hatlarda yer alarak vatan mücadelesinde yer aldıklarını belirterek, “Çok sayıda şehit ve gazi veren Ahıskalı Türkleri hem Azerbaycan içinde hem de uluslararası arenada Azerbaycan'ın mücadelesine Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin koordinasyonun da destek vermeye devam ediyor” dedi.