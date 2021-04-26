DATÜB heyeti Azerbaycan'da şehit aileleri ile görüştü

Bir dizi ziyaretler için Azerbaycan'da bulunan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet şehit aileleri ile bir araya geldi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassaov Azerbaycan'ın Saatli ve Sabirabad bölgelerinde şehit ailelerini ziyaret etti. Saatli Valisi Elmir Bağırov'un da katıldığı ziyarette şehit ailelerine maddi ve gıda erzak kolisi yardımı yapıldı.

Ziyaret hakkında konuşan Kassanov, “Farklı ülkelerde yaşıyor olsak da kalbimiz Azerbaycan ile atıyor. Başarınız bizim başarımızdır. Azerbaycan'da şehit aileleriyle de görüştük. Onlara yanlarında olduğumuzu söyledik. Şehitlerimizin ailelerinin hep yanındayız. Ayrıca onlara maddi yardım da sağladık. Doğru, yaralarını iyileştiremeyiz. Sadece çocukları ile gurur duyduğumuzu gösteriyoruz. Ailelere teşekkür ettik” dedi.