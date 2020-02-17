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DATÜB heyetinden Milli Şair Mircevat'a geçmiş olsun ziyareti

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar beraberindeki heyet ile birlikte Ahıskalı Türklerin Milli Şairi Mircevat Ahıskalı’yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar beraberindeki heyet ile birlikte Ahıskalı Türklerin Milli Şairi Mircevat Ahıskalı'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan, İnegöl Ahıskalı Türkler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu ile birlikte Ahıskalı Türklerin Milli Şairi Mircevat Ahıskalı'yı evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Heyet Mircevat Ahıskalı'ya Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, geçmiş olsun dileklerini de iletti.


Her zaman hemşehrilerinin yanında olduklarını belirten Genel Sekreter Uçar, amaçlarının rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Milli Şairi ziyaret ederek yalnız olmadığını göstermek ve moral vermek olduğunu bildirdi.

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