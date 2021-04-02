DATÜB Yönetim Kurulu İstanbul'da toplandı

Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantıya DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un yanı sıra Başkan Yardımcısı ve Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr Eibov, Başkan Yardımcısı ve Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov, Özbekistan Temsilciliği Başkanı Ömer Salman, Azerbaycan Temsilciliği Başkanı Memmed Şamilov, Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat Rasulov, Kırgızistan Temsilciliği Başkanı Atamşa Dursunov, Türkiye Temsilciliği Başkanı Abbas Hamza, Rusya Temsilciliği Başkanı Mizam Badalov ve DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar katıldı.

Toplantının ana gündem maddelerinin yer aldığı görüşmede DATÜB'ün 4. Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihinin yeniden belirlenmesi, DATÜB Seçim Komisyonu çalışmalarının sunumu, ülke temsilcilikleri tarafından yapılan faaliyetlerin 15 Mayıs tarihinden itibaren canlı yayınlarla millete anlatılması, ihtiyaç halinde ülke temsilcilikleri tarafından olağan kongresi için seçilen delege listelerinin güncellenmesi ve diğer konular yer aldı.

Toplantı sonunda yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda 4. Olağan Genel Kurulu'nun 23-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacağı belirtildi.