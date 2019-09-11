Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, başkanlığında Kırgızistan'da toplandı.

DATÜB'ün Bişkek toplantısına teşkilattan geniş katılım sağlandı. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Başkan yardımcısı ve Kazakistan temsilcisi Sadyr Eibov, DATÜB Başkan Yardımcısı ve Gürcistan temsilcisi İsmail Ahmedov, Azerbaycan temsilcisi Memmed Şamilov, Ukrayna temsilcisi Marat Rasulov, Kırgızistan temsilcisi Atamşa Dursunov, Türkiye temsilcisi Abbas Hamza, Rusya Temsilcisi Mizam Badalov, Genel Sekreter Fuat Uçar, DATÜB Gençlik Kolları Başkanı ve YK üyesi İsmihan Kassanov ve ABD temsilcisi Aydın Mamedov'un hazır bulunduğu DATÜB Yönetim Kurulu toplantısı Bişkek'te yapıldı.

DATÜB Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde Ahıska'ya dönüş konusunda yapılan güncel çalışmalar ve gelinen son durum değerlendirildi. DATÜB'ün Türkiye temsilcilik çalışmaları, İstisnai Vatandaşlık ile Uzun Dönem İkamet izinlerinin verilmesi sürecinde gelinen son durum, İskanlı göç ile Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıskalılara yönelik yapılan çalışmalar da geniş bir şekilde değerlendirildi.

Ahıskalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde DATÜB temsilcilikleri tarafından yapılan faaliyetleri ve çalışma raporları, Gürcistan'ın değişik şehirlerinde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) tarafından 'Yerinden Burslandırma' projesi kapsamında okuyan öğrencilerin 2019-2020 eğitim yılı için proje yapılması için yetkilendirme gibi maddeler değerlendirildiği toplantıda, ABD Temsilciliği ile ilgili değerlendirmelerde yapıldı.