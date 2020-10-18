DATÜB'den sivilleri katleden Ermenistan'a kınama

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence şehrinde sivilleri hedef alan saldırılarını kınadı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türklerine yaşadıkları bölgelerde ''Yanındayız Azerbaycan'' sloganıyla kamuoyu oluşturma ve destek faaliyetlerini aralıksız devam ettirme çağrısında bulundu. Kassanov, uluslararası kamuoyuna da bu vahşi saldırıyı kesin dille kınama çağrısında bulundu. Kassanov, Azerbaycan Türklerine yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek, "Yaşamını yitirenler için başsağlığı diliyoruz. Ahıska Türkleri yaşadıkları ülkelerde Azerbaycan'a destek çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Azerbaycan'ın vatan mücadelesinde Ahıska Türkleri olarak en ön safta olmaya devem edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ahıska Türkleri'nin sürgünün acısını bilen bir millet olduklarını hatırlatan Kassanov, "Bizler sürgün yaşamış bir milletiz. Vatan mücadelesi nedir biliriz. Karabağ Azerbaycan'dır. Ülkede yaşayan gençlerimiz cephe hattında savaşmaktadırlar. Ahıska Türkleri tüm gücüyle yanındadır'' dedi.