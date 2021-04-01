David Akintola: "Türkiye'de lig daha kaliteli"

Hatayspor'un Nijeryalı futbolcusu David Akintola, daha önce oynadığı Danimarka ve Norveç liglerinden Süper Ligi'nin daha kaliteli olduğunu söylerken, Galatasaraylı savunma oyuncusu Luyindama'nın oyun içerisinde kendisini çok zorladığını ifade etti. Akintola ayrıca Fenerbahçeli yıldız futbolcusu Mesut Özil'e hayran olduğunu ifade etti.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Hatayspor'da Nijeryalı futbolcu David Akintola, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Futbola olan yeteneğini lise de öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Akintola, "Okula başladığımda zaten futbol oynuyordum. Liseye başladığımda da okul takımına katıldım. Performansım çok iyiydi. Herkes beni çok beğeniyordu. Özellikle lisedeki öğretmenim performansımdan çok mutluydu. Beni bir kulübe yönlendirdi. Lise takımındaki öğretmenim, beni keşfeden ilk kişiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ömer Erdoğan'ın yaklaşımından çok memnun kaldım"

Hatayspor'a transferiyle ilgili konuşan DavidAkintola, "2019 sezonu benim için gerçekten çok kötü geçti. Midtjylland'da kalmak istemediğimi hem menajerime hem de oradaki teknik heyete bildirdim. Akabinde 2019'da Göztepe'den teklif aldım. Türkiye'de oynayabileceğimi düşündüm. Göztepe ile birlikte dört-beş takımdan teklif gelmişti Midtjylland'a ama onlar beni bazı nedenlerden ötürü göndermek istemedi. Ben de menajerimle konuşarak Midtjylland'da kalmak istemediğimi, kendimi orada özgüvenli hissetmediğimi, hocaların bana güvenmediğini söyledim. 2020'nin Ağustos ayında Ömer Erdoğan hocam benimle irtibata geçti ve konuştu. Ömer Erdoğan'ın bana olan tavrı, yaklaşımı, transfer söylemlerindeki sözleri, nasıl bir oyun istediğini net şekilde anlatması, nasıl bir hedefinin olduğunu açıklaması çok hoşuma gitti. Ona 'Hayır' diyemedim. 'Bekleyelim, bakalım. Diğer kulüplerle de konuşalım' dedim. Ama Ömer hocanın yaklaşımından çok memnun kaldım. Ağustos ayında Göztepe yine beni istedi. Polonya'dan da teklifler geldi. Ağustos ayının sonunda Ömer hocayla tekrar görüştüm. Bana hedeflerini, önceliklerini, gelişim sürecimin nasıl ilerleyeceğini anlattı. Bunun sonucunda da seçimimi Hatayspor'dan yana yaptım ve Türkiye'ye geldim" dedi.

"Bu birlik ve beraberlik içerisinde devam edersek daha güzel şeyleri başaracağız"

Bu sezonki performansına değinen Nijeryalı futbolcu, “Öncelikle bu seneki performansımdan çok mutluyum. Buraya geldiğimde hocam bana güvendi. Nasıl oynamam gerektiğini bana anlattı. Bu konuşmalar sonucunda kendime güvenim çok arttı. Hatayspor ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyor. Bugüne kadar iyi şeyler yaptık. Ligde de iyi sıradayız, başarılıyız ama bu her şey demek değildir. Kendimizi daha da geliştirip, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Performansımızı geliştirmeliyiz. Takım arkadaşım, hocalarım, çalışanlar çok iyi. Herkesin aynı hedefte buluşması, hepimizin performansına yansıyor. Bu birlik ve beraberlik içerisinde devam edersek daha güzel şeyleri başaracağız. Burada mutluyum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de lig daha kaliteli"

Danimarka ve Norveç liglerinin birbirine benzediğini anlatan Akintola, "Benzer futbol oynanıyor. Fiziğe ve güce dayalı bir oyun var. Sürekli uzun toplarla oynuyorlar. Bazen bu benim için avantaj olabiliyor. Çünkü ben de hızlı bir oyuncuyum kanatta. Ama Türkiye'de ve Hatay'da oynadığımız futbol çok daha farklı. Topun daha çok yerde kalmasını istiyoruz. Daha çok pas yapıyoruz. Daha çok topla oynuyor ve topun bizde kalmasını istiyoruz. Teknik olarak ayrıntı daha fazla. Bu yüzden Norveç, Danimarka, Nijerya gibi diğer liglerle Türkiye'nin çok fazla farkı var. Burada lig çok daha kaliteli. Türkiye'de çok ünlü oyuncular oynuyor. Büyük isimler var. Bence Türkiye Ligi, diğer büyük ligler kadar kaliteli. Arada çok büyük bir fark yok bence" diye konuştu.

"Luyindama beni çok zorladı"

Türkiye'de oynadığı süre boyunca kendisini en çok zorlayan oyunculardan birisinin Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Çok hızlı bir oyuncu değil ama çok iyi zamanlaması var. Açık vermiyor. Başka oyuncular da beni zorluyor ama ilk aklıma gelen Luyindama" dedi.

"Mesut Özil'e hayranım"

Hayranı olduğu ve örnek aldığı futbolculardan bahseden David Akintola, "Bu ligde diğer takım oyuncularından daha çok kendi takım arkadaşlarımı beğeniyorum. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kaliteli oyuncular. İdmanlar ve maç sırasında bu kaliteyi gösteriyorlar. Bunun haricinde Fenerbahçe'de oynayan Mesut Özil'e hayranım. Çünkü onu izleyerek büyüdüm" şeklinde konuştu.

"Başka bir milli takımdan teklif gelirse kabul ederim"

Başka bir milli takımdan teklif gelirse kesinlikle gideceğini söyleyen Akintola, "Nasıl ki Hatay'a geliş sürecimdeki gibi hoca beni arayıp onurlandırdıysa, aynı yaklaşım olursa kabul ederim tabii ki. Başka bir ülke millî takımı bana bu şekilde yaklaşır da oynamamı isterse, seve seve giderim" ifadelerini kullandı.