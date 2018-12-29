David Allen'in ‘İş Bitirici' adlı kitabı raflarda

David Allen'in hayatı organize etme konusunda favori olan kitabı ‘İş Bitirici' raflardaki yerini aldı.

İşletme Danışmanı ve kıdemli bir eğitmen olan David Allen'in on binlerce insana stressiz performansın yöntemlerini anlattığı kitabı ‘İş Bitirici', Babıali Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

David Allen, dünün yöntemlerinin işe yaramadığı bugünün dünyasında on binlerce insana stressiz performansın yöntemlerini tanıtıyor. Allen'in bahsettikleri karmaşıklıktan çok uzak: üretkenliğimiz, rahatlama kabiliyetimizle doğru orantılı. Sadece zihnimiz boş ve düşüncelerimiz organize edilmiş olduğu zaman etkili sonuçlara ulaşabilir ve üretim potansiyelimizi açığa çıkarabiliriz. İş Bitirici, kendinizi yormadan doğru tempoyu nasıl tutturacağınızı göstererek, çalışma ve yaşama şeklinizi tamamen değiştirebilir.