David Silva, Real Sociedad'da

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva'yı kadrosuna kattı.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva, ülkesine döndü. Yıldız futbolcu, La Liga takımlarından Real Sociedad'a transfer oldu. Kulübün resmi interet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

2010 yılında Valencia'dan Manchester City'e transfer olan Silva, 438 resmi maçta görev aldı ve 77 rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu burada , 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.