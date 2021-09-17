Davis Cup Türkiye - Letonya Dünya Grubu 2 maçının basın toplantısı düzenlendi

Enka Spor Kulübü'nde 18-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Davis Cup Dünya Grubu 2 Türkiye-Letonya karşılaşmasının basın toplantısı korona virüs önlemleri gereğince online olarak yapıldı. Kaptanlığını Marsel İlhan, antrenörlüğünü Bora Gerçeker'in yaptığı A Milli Erkek Tenis Takımı oyuncularından Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel, Ergi Kırkın ve Yankı Erel de toplantıda yer aldı.

Marsel İlhan: “İlk defa kaptanlık yapıyorum, çok mutluyum”

Milli maçlarda seyirci desteğinin en önemli faktör olduğuna dikkat çeken takım kaptanı Marsel İlhan, “Bu müsabakalarda da seyirci en büyük desteklerden biri olacak. İlk defa kaptanlık yapıyorum. Çok mutluyum. Gençlere çok güveniyorum. Umarım tecrübelerimi onlara aktaracağım. Bizim için yeni sayfa. Bu bir başlangıç. İnşallah cumartesi günü iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz. Davis Cup her zaman zorlu geçiyor. İlk günümüz önemli olacak. İnşallah avantajlı skorla ilk gün ve son gün kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Altuğ Çelikbilek: “Her maçın kendi hikayesi olur”

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Altuğ Çelikbilek ise, “Her maçın kendi hikayesi olur. İlk maça ben başlıyorum. İyi başlayarak Cem'i motive edip 2-0'la günü kapatırsak eşleşmede bizim için avantaj oluşturur. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

Cem İlkel: “İlk maçı kazanırsak baskı olacağını düşünüyorum”

İlk mücadeleden galip ayrılarak rakip Letonya'yı baskı altına almayı düşündüklerini aktaran Cem İlkel, “Altuğ'un ilk oynaması avantaj olabilir. Davis Cup'larda iyi performans sergiliyor. Tecrübesiyle üstünlük kurabiliyor. İlk maçı kazanırsak baskı olacağını düşünüyorum. Seyirci ile de baskı altına alırsak, ilk maçlarda avantaj sağlarsak devamı da gelir diye düşünüyorum” dedi.

Ergi Kırkın: “Çok iyi bir takımımız var”

Çok iyi bir takıma sahip olduklarının altını çizen Ergi Kırkın da şöyle devam etti:

“Herkes hem tekler hem çiftler oynayabilecek kapasitede. Çok fazla opsiyonumuz var. İyi bir enerji yakalarsak başarılı bir hafta sonu bizi bekliyor.”

Yankı Erel: “Baskı hissettirebilirsek büyük avantaj sağlarız”

Bu yıl milli takım sporcuları olarak iyi galibiyetler aldıklarını dile getiren Yankı Erel de, “Davis Cup'un da Türkiye'de olması büyük avantaj. Seyirciyi iyi kullanabilirsek, baskı hissettirebilirsek büyük avantaj sağlarız. Umarım istediğimiz gibi bir kalabalık olur ve güzel bir galibiyet alırız” diye konuştu.