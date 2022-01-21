Dedesinin aracını kaçırdı, polisten kaçarken kaza yaptı

Sultanbeyli'de dedesinin ticari aracını kaçıran 18 yaşından küçük genç, bir arkadaşıyla beraber trafiğe çıktı. Polisin kendilerini takip etmesiyle gençler kaçmaya başladı. Hafif ticari araç, kovalamaca esnasında yoldaki bir panelvan tipi araçla çarpışarak yan yattı. Aracın savrulduğu kaldırımda bulunan yayalar ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, 18 yaşından küçük olan M.Y.Ö. isimli şahıs dedesi M.Y.'e ait hafif ticari aracı kaçırarak trafiğe çıktı. M.Y.Ö., kendisi gibi 18 yaşından küçük olan arkadaşı H.D. ile birlikte gezmeye başladı. Seyir halindeyken polisin fark edip dur ihtarında bulunduğu M.Y.Ö., gaza basıp polisten kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre ilerleyen araç, Hamidiye Caddesi ile Medine Caddesi kesişiminde M.Ö. isimli şahsın kullandığı panelvan tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle gençlerin bulunduğu ticari araç kaldırıma savrularak yan yattı. Aracın savrulduğu kaldırımda bulunan yayalar ise aracın altında kalmaktan adeta kıl payı kurtuldu. Ticari araçtaki şahısların sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapıldı. M.Y.Ö. ve H.D. isimli yaşı küçük şahıslar gerekli tahkikat işlemleri için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Kaza anı kamerada

18 yaşından küçük gençlerin ticari araçla polisten kaçtıkları esnada kazaya sebep olduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde panelvan tipi araç yolda seyir halinde olduğu sırada hızla ilerleyen ticari araç ile çarpışıyor. Ticari araç çarpışmanın etkisiyle yan yatıyor.