DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı

Hazır giyim markası DeFacto, Defactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını İstanbul'da bir AVM'de açtı.

Global moda markası DeFacto, mağaza sayısını artıyor. Marka, İstanbul'da en son şubesini Tuzla'da bulunan bir AVM'de açtı. Bu mağaza ile şirket, Türkiye'de 305 mağazaya ulaşmış oldu. Şirket, geniş alana kurulu yeni mağazasında DeFactofit ve FallinLove konseptlerini tüketicinin beğenisine sunuyor. Konseptte spor ürünler tüketiciyle buluşurken, FallinLove konseptinde ise iç giyim satışa sunuluyor.

Yeni mağaza açılışlarıyla yatırımlarına devam eden şirket, 30'u aşkın ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor.