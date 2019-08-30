DeFacto erkeklere özel sonbahar koleksiyonu hazırladı

DeFacto, yeni sezonda erkekler için özel bir koleksiyon hazırladı. Yapılan açıklamada; serinlemeye başlayan havaların favorisi sweatshirtler ve gömlekler Sonbahar sezonunda dikkat çekecek. Jean'lerle kombinlenen parçaların sportiflik kattığı koleksiyon günün her saati her mekanda giyilebilecek. Sonbaharın favori rengi kahve tonlarının hâkim olduğu koleksiyonda siyah, yeşil ve maviler görülüyor.