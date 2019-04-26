DeFacto Fas'ta pazar liderliğine oynuyor

Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500'den fazla mağazayla faaliyetlerini sürdüren DeFacto, Fas Kazablanka'da yeni bir mağaza daha açarak Fas'taki mağaza sayısını 23'e yükseltti. Bu ülkedeki ilk mağazasını dört yıl önce Marakeş'te açan şirket, bölgenin en önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yer alan DeFacto, sınır ötesi mağazalarına yenilerini ekleyerek yurtdışındaki büyümesine devam ediyor. Yeni mağaza yatırımlarıyla küresel pazarda payını arttırmayı sürdüren DeFacto, özellikle Fas'ta hazır giyim ve moda sektörünün en önemli oyuncularından biri oldu. Nisan ayı içinde Kazablanka'da yeni bir mağaza daha açarak bu ülkedeki mağaza sayısını 23'e yükselten şirket, hedefini bölgede pazar liderliği olarak belirledi. DeFacto, bu ülkedeki ilk mağazasını 2015 yılında Marakeş şehrinde açmıştı.

"Küresel moda markası olmak istiyoruz"

DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Çok genç bir şirket olmamıza rağmen, istikrarlı bir büyüme performansı sergiliyoruz. Hazır giyim alanında Türkiye'den çıkmış uluslararası bir moda markası olmak istiyoruz. Halihazırda Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500'den fazla mağazaya ulaştık. Türkiye dışında yer alan 4 ana stratejik bölgede, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Asya Pasifik'te faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Asya Pasifik bölgesinde önemli Pazar olarak büyük bir potansiyel var. Malezya gibi 338,1 milyar dolarlık GSYİH'ya sahip bir ülkede dört mağazaya ulaştık. Bu bölgelerdeki potansiyeli iyi değerlendirmek istiyoruz" dedi.

"Bu yıl ilk üç ayda yurtdışında 11 yeni mağaza açtık"

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "2019 yılının ilk çeyreğini başarıyla tamamladık. Yılın ilk üç ayında toplam 18 mağaza açtık. Bunların 11 tanesi yurtdışında, Fas, Mısır, Gürcistan, Malezya, Kuzey Irak, Rusya ve Sırbistan ülkelerde oldu. Özelikle Fas'ta dikkat çekici bir büyüme performansı sergiliyoruz ve dört yılda 23 mağazaya ulaştık. Bu ay içinde Kazablanka'da bir mağaza daha açtık. Bu mağazalarımızın bölgedeki büyüme performansımızı daha da hızlandıracağını düşünüyoruz" dedi.

"Yurtdışı mağaza sayısının artması riskleri azaltıyor"

Yeni gelişen pazarlarda erişilebilir ve uygun fiyatlı hazır giyim markası olmanın avantajını kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, "Orta ve uzun vadede planlarımız doğrultusunda yurtdışında mevcut operasyonlarımızı büyüteceğiz. Yurtdışındaki mağaza sayımızı arttırmak, globalde karşılaşabileceğimiz riskleri dağıtmamızı sağlıyor. Ayrıca mağazalarımızdaki verimliliğimiz daha da yukarı taşımak için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bazı mağazalarımızda yaklaşık 900 metrekare olan satış alanını, ortalama bin 100 metrekareye, zamanla ise bin 500 metrekareye ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.