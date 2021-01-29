DeFacto, genç kızlar için Young Koleksiyonu'nu hazırladı

DeFacto, genç kızlar için trend ve rahat seçenekler oluşan Young Koleksiyonu'nu hazırladı.

DeFacto'nun, genç kızlar için hazırladığı Young Koleksiyonu raflarda yerini aldı. Koleksiyonda buttermilk renkli, birbirinden dikkat çekici tasarımlar; pantolondan gömleğe, crop top eşofman takımı seçeneklerinden etek ve şortlara kadar tüm parçaların bulunduğu belirtildi. Tasarımlarda, batik ve kaz ayağı desenleriyle farklı stiller oluşturuldu.

Genç kızların favori çizgi kahramanları ise koleksiyondaki parçalara eğlenceli bir tarz katıyor. Siyah, gri, lila, mavi ve sarı tonlarının hakimiyetinin yaşandığı, baskı ve slogan detaylı tasarımlar rahat ön plana çıkıyor.

DeFacto Young Koleksiyonu'nun mobil uygulama, e-ticaret sitesi ve mağazalarda satışa sunulduğu belirtildi.