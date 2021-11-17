İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

DeFacto Gift Club ilk ayında 1 milyon üyeye ulaştı

Trend ve modanın öncü markalarından DeFacto’nun, müşterilerine ayrıcalıklar sunduğu DeFacto Gift Club üye sayısı, 1 ayda 1 milyona ulaştı!Pandemi döneminde normalleşmeye girilmesiyle hazır giyimde başlayan hareketlilik devam ediyor.

Trend ve modanın öncü markalarından DeFacto'nun, müşterilerine ayrıcalıklar sunduğu DeFacto Gift Club üye sayısı, 1 ayda 1 milyona ulaştı!


Pandemi döneminde normalleşmeye girilmesiyle hazır giyimde başlayan hareketlilik devam ediyor. DeFacto Gift Club'ı çok seven DeFacto müşterileri sayesinde program daha ilk ayında 1 milyon üyeye ulaştı.


Kullanıcılarına kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmak isteyen marka, “DeFacto Gift Club Ayrıcalıklarıyla Yenilen, Eğlen, Alışverişe Devam Et!” sloganıyla yeni üyelerini bekliyor. Üye olmak isteyenler markanın mağazaları, internet adresi ve mobil uygulamasını ziyaret edebiliyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.