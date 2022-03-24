DeFacto, Kamerun'da 1 hafta içinde 2 mağaza açtı

Afrika kıtasının potansiyeli en yüksek ülkelerinden Kamerun'da açılan mağazalar, Douala'daki iki alışveriş merkezi içinde faaliyete başladı.

Globalleşme stratejisi kapsamında yatırımlarını hayata geçiren DeFacto farklı pazarlarda eş anlı büyümesini sürdürüyor. Son olarak Kamerun'da iki mağaza açılışı ile pazara güçlü bir giriş yapan şirket, Douala'da bulunan iki alışveriş merkezinde müşterileriyle buluşacak.

Verilen bilgiye göre, Kamerun'un başkenti ve en büyük şehri olan Douala'da Kamerun Douala Atrium Mall ve Kamerun Grand Mall olmak üzere iki alışveriş merkezi bulunuyor. DeFacto Atrium Mall mağazası 505, Grand Mall mağazası ise 467 metrekare. Şirket bu mağazalarda da müşterinin tek bir noktada tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği one-stop shop anlayışıyla hizmet vermenin yanı sıra ülke insanının tercihlerine yönelik tasarlanan ürünleriyle farklı beğenilere hitap edecek.

DeFacto bu yatırımla birlikte 94 ülkede 506 mağaza sayısına ulaşmış oldu.