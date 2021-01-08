İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DeFacto, Kış Kadın Koleksiyonu'nu modaseverlerin beğenisine sundu

DeFacto Kış Kadın Koleksiyonu raflarda yerini aldı.

Koleksiyonda New Femininity ve Simplicity konseptli özel tasarımlar öne plana çıkıyor.



DeFacto Kış Kadın Koleksiyonu'nu modaseverlerle buluşturdu. Verilen bilgiye göre, Kış Kadın Koleksiyonu'nun New Femininity konseptinde yer alan ceket-şort takımları, crop toplar ve örgü kazaklar; feminen görünüme maskülen bir dokunuş yaparak rahatlık, kalite ve zarafeti bir araya getiriyor. Sade ve modern parçaların küçük detaylarla zenginleştiği Simplicity konseptli parçalar ise elegan bir zevki yansıtıyor. Tasarımların, günlük kombinlerin yanı sıra gece stilleri için de fark oluşturan seçenekler sunduğu belirtildi.



DeFacto Kış Kadın Koleksiyonu'nun, markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulamasında ve mağazalarında satış sunulduğu açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.