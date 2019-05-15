Defacto plaj koleksiyonunu tanıttı

Koleksiyon, günün her saati her alanda sezonun en moda renk ve desenleri yansıtacağı belirtildi.

DeFacto, beachwear (plaj giyimi) koleksiyonu'nu beğeniye sundu. Yapılan açıklamada marka; gündüz plajda gece partide giyilebilecek parçalardan oluşan koleksiyon, bikini ve mayoların yanı sıra elbiselerden şortlara, şapkalardan çantalara kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Boyundan bağlı ve straplez tasarımları, gökkuşağı ve tropic desenleri, püskül ve bağcık detaylara sahip koleksiyon, hasır şapka ve çantaları da yaz aylarına damgasını vuracak seçenekler arasında yer alıyor.