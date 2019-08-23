Defacto sonbahara özel koleksiyon hazırladı

Sweatshirtler ve hırkaların ön plana çıktığı koleksiyon, klasikten spora miniklerin tüm ihtiyaçlarına cevap vereceği belirtiliyor.

Hazır giyimin önemli markalarından DeFacto, Sonbahar-Kış mevsiminde çocuklar için rengarenk bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Yaz tatilini bitirip okula dönen ve ilk defa okula gidecek çocukları kapsayan koleksiyon; örme kazaklardan sweatshirtlere, yağmurluk ve şişme yeleklerden chino pantolonlara kadar birbirinden farklı kombin alternatifi sunacak.

Ayrıca koleksiyon, spordan klasiğe haftanın her gününe hitap ettiği belirtildi.