DeFacto yazın trendlerini açıkladı

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, yazın trend renklerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; beyaz, bu sezon da yaz kombinlerinin vazgeçilmez rengi olacak. Günün her saati her alanda şıklığı ile göz önünde olmak isteyenlerin gözdesi olan tasarımlar, beyazın dikkat çekiciliği ve masumiyetiyle tamamlanacak. Özellikle sezonda bronz tenle kontrast oluşturan beyaz tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Ayrıca; markanın yaz koleksiyonu içerisinde erkekler için pantolondan gömleğe, şortlardan tişörtlere; kadınlarda ise, tek parçadan gelen şıklığın vazgeçilmezi elbiselerden tişörtlere, şık ve havalı bluzlardan etek ve şortlara kadar birbirinden farklı tasarımlarda beyaz renk modeller modaseverlerin ilgisini çekecek.