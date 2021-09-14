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DeFacto yeni reklam filmiyle doğaya dönüyor

‘Doğa Kalp Ben’in ikinci reklam filmiyle sonbaharı karşılayan DeFacto, organik kumaşlardan üretilmiş geri dönüştürülebilir özellikli koleksiyonuyla çevreci bir gardırobun kapılarını aralıyor.

‘Doğa Kalp Ben'in ikinci reklam filmiyle sonbaharı karşılayan DeFacto, organik kumaşlardan üretilmiş geri dönüştürülebilir özellikli koleksiyonuyla çevreci bir gardırobun kapılarını aralıyor.



DeFacto'nun sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan ve çevre dostu ürün koleksiyonlarıyla desteklediği yeni kampanyası ‘Doğa Kalp Ben'in ikinci reklamı izleyiciyle buluştu.



Reklam filminde şehre dönüşü renkli kılacak çok özel parçalar ön plana çıkarken, moda markasının bu sezon önce çıkardığı organik ve geri dönüşümlü ürünlerine vurgu yapılıyor. Filmde, şehre dönen bireylerin aynı zamanda doğaya dönüşü ve geçirdikleri başkalaşım aktarılıyor. Doğa dostu koleksiyonun reklam filminde azalan dünya kaynakları, eriyen buzullar, orman yangınları ve çevre kirliliğini anlatan görüntülerle farkındalık oluşturan moda markası, kullanıcıyı daha sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor.

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