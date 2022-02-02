DeFacto'dan 0-5 yaş arası çocuklar için popüler kombinler

Her ebeveyn, doğumdan itibaren bebeği için kaliteli, konforlu ve şık kıyafetler ister. DeFacto, anne babaların içine sinecek kaliteli, organik ve yüzde 100 pamuk kumaşlardan üretilen, rengarenk keyifli tasarımlarıyla bebek stilini baştan oluşturuyor. Kız bebekler için hazırlanan ürünler, pembeden ekruya, bordodan beje, turuncudan kırmızıya uzanan geniş bir renk paleti sunuyor. Erkek bebekler için de zengin renk ve desen çeşitliliği sunan marka, çıtçıtlı body ve zıbınlar, rengarenk tulumlar ve set halindeki giyim ürünleriyle tarz oluşturuyor.

Bebek kıyafeti seçmek bazen karmaşık bir görev olsa da, hem ebeveynlerin hem de çocukların seveceği bir etkinlik haline gelebiliyor. DeFacto'nun bebek giyim kategorisinde bulunan Disney karakterlerini renklendirdiği lisanslı tasarımlar, bebeklerin tarzına eğlenceli ve renkli bir detay kazandırıyor. Kolay giydirilip çıkarılabilen esnek ve yumuşak kumaşlı günlük alternatifler ya da özel günler için tercih edilebilecek şık elbiseler seçenek olarak sunuluyor.

'Bebek Giyim' ürünlerine markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.