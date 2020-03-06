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DeFacto'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi

DeFacto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir film hazırladı.

#BenKadinim temasıyla yayınlanan filmde kadınlar 6 farklı dilde, "Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi" dedi.


Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladı. #BenKadinim temasıyla hazırlanan filmde, dünyanın dört bir yanından 6 farklı kadın; kendi dilinde, "Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi" mesajı verdi.


Filmde ayrıca, "32 ülkede dünya kadınlarını modayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz!" mesajına vurgu yapıldı.

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