Defacto'dan annesinin tıpkısı çocuklar kampanyası

DeFacto, 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'nda annelere ve anneleri gibi olmak isteyen çocuklara çok özel bir koleksiyon hazırladı.

DeFacto, kendi tarzını çocuklarında da görmek isteyen annelere ve anneleri gibi olmak isteyen çocuklara çok özel bir koleksiyon hazırladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; Annesinin Tıpkısı 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu çocuklarına kendi stillerini yansıtmak isteyen annelerin yanı sıra annesini rol model alan minik hanımefendilerin ve ilk aşkları anneleri ile uyumlu olmak isteyen minik beyefendilerin gönlünü fethedecek. Baharın enerjisini yansıtan çiçeklerin, canlı renklerin hakim olduğu spor ve şık elbiseler ve tulumlarla birlikte Disneyland karakterlerinin yer aldığı geceliklerin yer aldığı koleksiyonda, couple baskılı tişörtler de dikkat çekti

Anneler Günü'ne özel olarak sunulan koleksiyonda anneleriyle bir örnek olmak isteyen kız ve erkek kardeşler için tasarlanan yazı baskılı tişörtler de mevcut. Tüm çocuklara anneleriyle aynı stile sahip olma şansı sağlayan koleksiyon tüm DeFacto mağazaları ve Defacto'nun internet adresinde satışa sunuyor.