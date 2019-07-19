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DeFacto'dan bayrama özel koleksiyon

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, bayrama özel bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonda tropikal desenler ön plana çıkıyor.



Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, Kurban Bayramı'na özel bir koleksiyon hazırladı. Sezonun en gözde renklerinden biri olan mavi tonlarının hakim olduğu koleksiyon; asimetrik kesim elbiseler, desenli şortlar ve renkli bluzlardan oluşuyor.


Ayrıca koleksiyonda, sezonun modası tropikal desenleri ve geometrik kesimler görülürken, ayakkabılar ve yazın favorisi hasır çantalar da diğer ürünleri oluşturuyor.

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