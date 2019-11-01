DeFacto'dan kışın vazgeçilmezleri mont ve kaban koleksiyonu

Hazır giyimin öncü markalarından Defacto, 2019-2020 Dış Giyim Koleksiyonunu beğeniye sundu. Soğuk havalarda tarzını yansıtmak isteyenlerin en önemli parçası mont ve kabanlar bu sezonda trend listesinde üst sıralarda yer alacak. Spor şıklığın vazgeçilmezi rengarenk şişme montlar ve mevsimlik yağmurluklar rahatlığıyla da dikkat çekecek.

Ayrıca; asi havasıyla deri ceketler stiliyle fark oluşturmak isteyenlerin tercihi olurken, sıcak tutmasının yanı sıra her mekanda şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken kaşe ve kaşmir kabanlar bu yılda zirvedeki yerini koruyacak. Klasikleşmiş ekoseler, vahşi doğadan ilham alınan leopar ve zebra desenleri ve trençkot modelli kabanlar kombin alternatifleri sunulacak. Yumuşak dokusuyla kadifeler ve geri gelen kürkler de sezonda dikkat çeken ürünler arasında görülecek.