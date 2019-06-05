İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DeFacto'dan mezun olacak hanımefendilere özel koleksiyon

Okul döneminin en heyecanlı gecesi mezuniyet balolarına sayılı günler kala şıklığı ile göz kamaştırmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto özel bir koleksiyon hazırladı.



Lise ve üniversite hayatının en önemli gecesi mezuniyet balosunda zarifliğiyle unutulmaz olmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto yeni bir koleksiyon hazırladı. Yapılan bilgilendirmede; hazırlanan koleksiyonda, degaje yakalar ve tek kollu volanlı elbiseler, mercan ve sadeliğin rengi tozpembe ve siyah elbiseler favoriler arasında yer alıyor.


Ayrıca; romantik küçük hanımefendiler için çiçek desenleri, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için dantel detaylı tasarımlar dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.