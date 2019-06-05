DeFacto'dan mezun olacak hanımefendilere özel koleksiyon

Lise ve üniversite hayatının en önemli gecesi mezuniyet balosunda zarifliğiyle unutulmaz olmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto yeni bir koleksiyon hazırladı. Yapılan bilgilendirmede; hazırlanan koleksiyonda, degaje yakalar ve tek kollu volanlı elbiseler, mercan ve sadeliğin rengi tozpembe ve siyah elbiseler favoriler arasında yer alıyor.

Ayrıca; romantik küçük hanımefendiler için çiçek desenleri, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için dantel detaylı tasarımlar dikkat çekti.