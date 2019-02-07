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DeFacto'dan Sevgililer Günü koleksiyonu

DeFacto, 14 Şubat Sevgililer Günü temasına uygun olarak tasarladığı koleksiyonu kullanıcılarının beğenisine sundu.



Hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından DeFacto, 14 Şubat Sevgililer Günü temasına uygun olarak tasarladığı koleksiyonu ile çiftlerin heyecanına ortak olacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; ‘DeFacto Sevgililer Günü koleksiyonu' tüketicileri güne hazırlarken birçok hediye alternatifi de sunacak.


Ayrıca hazırlanan koleksiyonda gündüz programı için couple tişörtlerden, jeanlere, gece içinse gömleklerden, elbise ve eteklere kadar birçok alternatifi bulunuyor. Koleksiyonun renkleri ise aşkın rengi sayılan kırmızıyla, siyah ve beyaz ağırlıklı olarak tasarlandı.

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